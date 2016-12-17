Halep'teki saldırılara Avrupa'dan tepkiler

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırıları, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’in Hermannplatz Meydanı’nda Türk sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla “Halep için kıyama” sloganıyla düzenlenen gösteride Suriye rejiminin sivil halka yaptığı saldırılar protesto edildi.



Avusturya’nın başkenti Viyana’da da IGMG tarafından Halep’teki sivillere yönelik saldırıların durdurulması için protesto gösterisi düzenlendi.



Fransa'nın Strazburg kentinde de Gar Meydanı'nda gerçekleştirilen destek gösterisine çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA