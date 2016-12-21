Halep'teki katliamı kızı Bana'yla dünyaya duyuran Fatma konuştu

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, 7 yaşındaki kızı Bana'yla dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran Fatma el-Abed açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, 7 yaşındaki kızı Bana'yla dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran Fatma el-Abed, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edildildi.

Fatma, "Halep'te insanların çektiğini dünyaya göstermek için hesabı açmaya karar verdim. Özellikle Türkiye'nin dikkatini çekmek istedim. Okullar bombalanmıştı. Çocuklarımızı götürecek hastane yoktu." dedi.

"TWİTTER PAYLAŞIMLARINA SON VERMEMİ İSTEDİLER"



Fatma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haricinde, ABD Başkanı Barack Obama'ya Twitter üzerinden mesaj gönderdiğini, ancak Obama'dan yanıt alamadığını söyledi.



"Türkiye'nin yardımı ve cömertliği karşısında çok mutlu olduk. Ailem şuanda güvende olduğu için Türkiye'ye müteşekkirim" diyen Fatma, sosyal medya hesabının sahte olduğu ve ailenin aslında Suriye içinde yaşamadığı iddialarına şöyle yanıt verdi:



"Doğu Halep'te Aşar mahallesinde yaşıyorduk. Paylaştığımız tüm fotoğraflar evimizdendi. Her şey gerçekti. Bombalar gerçekti. Evimiz yıkıldıktan sonra (rejim güçleri) nerede olduğumuzu tespit ettiler. Tehdit mesajları yolladılar. Bize evimizin nerede olduğunu bildiklerini gösteren mesajlar attılar. Twitter paylaşımlarına son vermemi istediler. Bizi arıyorlardı. Bir başka mesajda 'Her yeri aradık ama sizi bulamıyoruz' demişlerdi. Çünkü sığındığımız evler (bombardımanda) yıkılıyordu ve biz yer değiştiriyorduk."

"HALEP'E GERİ DÖNMEK İSTİYORUM. RUHUMU ORADA BIRAKTIM"



Fatma, tahliye sürecinde rejim güçlerince tanınmamak için saklandıklarını anlattı.



"Tahliye otobüslerinde esir gibiydik. Aç ve susuz şekilde 19 saat bekledik. İnmemize bile izin vermediler" diyen Fatma, "Halep'e geri dönmek istiyorum. Ruhumu orada bıraktım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA