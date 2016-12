Halep'teki dramın arkasında 'Medeniyim' diyen dünya var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Halep'te yaşanan dramın arkasında ne yazık ki o 'Medeniyim' diyen dünyanın, duyarsızlığı veya insanlığa olan ihaneti var." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan gelişmelere ilişkin, Türk milletinin birlik ve beraberliğinden rahatsızlık duyan hainler bulunduğunu belirtti.



Teröristler ve üst akılların Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçirmek için çeşitli tuzaklar kurduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, "Bugün de yine kalleşçe bir terör hadisesi sonucu 13 gencimizi, evladımızı, erimizi kaybettik, 55 yaralımız var. Bu 55 yaralının 12'si yoğun bakımda, 6 evladımızın durumu ciddi. Rabbim onlara şifa versin, onları sevdikleriyle bir ömür sürecekleri koşullara taşıyabilmeyi sağlık camiamıza nasip etsin." diye konuştu.



Müezzinoğlu, milletçe şehitlerin ve gazilerin hak ve hukukunu koruyacaklarını, yarınların bugünden daha güzel olacağına işaret ederek, "Dünyanın hangi noktasında planlanırsa planlansın, hangi maşa kullanılırsa kullanılsın mutlaka bunların üstesinden gelecek ve milletçe o büyük hedeflere hep beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"KATLİAMIN DANİSKASINI YAPAR, SEYREDER VEYA YAPTIRIRLAR"



Son 5-6 yıldır özellikle Suriye'de yüz binlerce insanın katledilmesine seyirci kalan ve medeni olduğunu iddia eden bir dünya olduğunu aktaran Müezzinoğlu, "Bu 'Medeniyim' diyen dünyaya baktığınızda, 'İnsan hakları, hukuk, demokrasi' der, çağdaş bir medeniyet anlayışını konuşur ama hukuksuzluğun, insan katliamının en daniskasını yapar, seyreder veya yaptırırlar. Bugün Halep'te yaşanan dramın arkasında ne yazık ki o 'Medeniyim' diyen dünyanın duyarsızlığı veya insanlığa olan ihaneti var. 'BM, medeniyim diyen AB, ABD nerede?' diye sorduğumuzda ara ki bulasın veya işte o katliamların içinde bulursun." değerlendirmesinde bulundu.



"HALEP'TE KATLİAM İŞLİYORLAR"



Suriyeli bir milyon genç ve çocuğun zor şartlar altında da olsa geleceğe Türkiye'de güvenle baktığını anlatan Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Öğrenim çağındaki 850 bin Suriyeli çocuğun 500 bini eğitim görüyor, 350 bin çocuk eğitim koşullarından mahrum. Peki siz bir tane okul, derslik, on öğretmen finanse ettiniz mi? Yok. Peki ideal koşulların olmasını sorgulama hakkını nasıl buluyorsunuz kendinizde? Bu batı ve 'Medeniyim' diyen dünya ne yazık ki iki yüzlü değil, çok yüzlü. İşine geliyor 'İnsan hakları, hukuk, çocuk hakları' diyor. 'Gel bir kısmını sen yap' dediğinde de 'Ben yokum. Ben ancak senin yapıp yapmadığına bakarım.' diyor. 'Hadi oradan' diyerek, biz işimize devam edeceğiz. İnsani vicdanımız temiz ve dünyanın en 'Medeniyim' diyen, en 'İnsan haklarına duyarlıyım' diyen gruplarının karşısında başımız dik, alnımız açık. Onlara ders verecek kadar metin, ferasetli, cesur asil bir millete sahibiz. 3 milyon Suriyeli kardeşimizin yanına muhtemelen on binlerce Halepli kardeşimiz gelecek. Halep'te katliam işliyorlar. Halep'teki mağdur ve mazlumların kurtarılmasına bile seyirci kalıyorlar. Orada konvoylara ateş eden gruplara her türlü desteği veriyor ve insanlık suçu işliyorlar."

Kaynak: AA