İlk tahliye konvoyu muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaştı

İran komutasındaki Şii milisler ile rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten yola çıkan ilk tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaştı.

Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ilk konvoyun taşıdığı yaralılar, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı.



İlk tahliye konvoyundaki 200 yaralı, rejim bölgesine geçip Ramuse semtinde yeşil otobüslere nakledildikten sonra 4 kilometre yol kat etti.



Rejim bölgesinden tamamen çıkan konvoy, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına girdi.



KONVOY, BATI HALEP KIRSALINDAN İDLİB'E YOL ALIYOR



Yeşil otobüslerden oluşan konvoy, Raşidin semti üzerinden Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline yol alıyor.



Bu arada, ikinci ve daha büyük bir konvoyun yola çıkması için hazırlıklar başladı.





Kaynak: AA