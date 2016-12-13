Halep'te sivilleri evlerinde katletmeye başladılar

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Halep'in doğusuna geçen Esed rejimine bağlı güçlerin evlere girerek sivilleri öldürdüğünü, dün 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82 sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Halep'in doğusuna geçen Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin evlere girerek sivilleri öldürdüğünü, dün 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82 sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını duyurdu.



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Sözcü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Halep'in doğusunda hala binlerce sivilin olduğunu vurgulayarak dün rejim güçlerinin ve destekçilerinin bölgeyi ağır bombardımana tuttuğuna dikkat çekti.



Hükümet yanlıların birçok sivili tutukladığına ilişkin haberler aldıklarını aktaran Colville, "Ayrıca, Esed rejimine bağlı güçlerin sivillerin evlerine girdiklerine ve kadınlarla çocukları da öldürdüklerine dair bilgiler edindik. Bize gelen bilgiye göre, Esed rejimine bağlı güçler 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82'i kişiyi öldürdü." dedi.

"Kaybolan sivillerin akibeti bilinmiyor"



Colville, Esed'e bağlı güçlerin sivilleri öldürdüğünü gece öğrendiklerini, bununla beraber katliamın yapıldığı yere dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını kaydetti.



Colville, Halep'in doğusundan rejim kontrolündeki batıya geçen yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve kaybolduğu iddia edilen yüzlerce sivil erkeğin akibeti hakkında da henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de Halep'in doğusunda binlerce sivilin bulunduğunu fakat bölgeye doğrudan erişimleri olmadığı için rakam konusunda bir tahmin de bulunamayacağını söyledi.

Kaynak: AA