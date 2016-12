"Halep'te insanlık ölüyor"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Al Jazeera Arapça televizyonun canlı yayınında, Halep'teki insani trajediye ilişkin soruları cevapladı.

Numan Kurtulmuş, "Halep'te insanlık ölüyor. Halep'te ölen sadece Halepli kardeşlerimiz değildir, bütün insanlık orada ölmektedir. Uluslararası camia fevkalade kötü bir şekilde bu sınavı veriyor. Artık bu, seyredilip geçiştirilecek bir konu değildir. Çok hızlı bir şekilde bu konuya müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.



Türkiye'nin Halep'teki insanlık dramının sona erdirilmesi, kente insani yardımın ulaştırılması için bir an evvel ateşkesin sağlanması konusunda son dönemde çok yoğun çabalar yürüttüğünü aktaran Kurtulmuş, bu çerçevede özellikle Rusya ile yapılan çalışmaların, geçen hafta içerisinde belli bir noktaya getirildiğini, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde ılımlı muhalefetle anlaşma noktasına gelindiğini ifade etti.



Kurtulmuş, "Maalesef Halep'te insanlık ölüyor. Halep'te ölen sadece Halepli kardeşlerimiz değildir, bütün insanlık orada ölmektedir. Uluslararası camia fevkalade kötü bir şekilde bu sınavı veriyor. Artık bu, seyredilip geçiştirilecek bir konu değildir. Çok hızlı bir şekilde bu konuya müdahale edilmesi gerekiyor." diye konuştu.



Bu konuda Türkiye'nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye gayret ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bir an evvel ateşkesin sağlanması, rejim güçlerinin ve özellikle birtakım milis güçlerin varılan anlaşmaya riayet etmesinin temin edilmesi lazım. Rusların da bu anlamda sağlanacak ateşkesin sürdürülmesi konusunda ciddi bir şekilde konuya yaklaştığını biliyoruz. Bugünkü gelişmeler dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Halep'teki gelişmeleri Putin ile müzakere edecektir. Ümit ediyorum ki bir an evvel oradaki ateşkes sağlanır ve insani yardım koridorunun açılması mümkün olur. Böylelikle oradaki siviller güvenli bölgeye çıkartılabilir."



- "TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ KATKISI VAR"



Rejim güçleri, bazı Şii milis güçleri ile bölge dışından gelen güçlerin, Halep'in doğu kısmındaki sivillerin tahliyelerinin önüne geçtiği şeklinde bölgeden haberlerin geldiğini dile getiren Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:



"Bizim en büyük endişemiz, eğer doğu Halep'te, birtakım mezhebi güçlerin devreye girmesiyle, maalesef önümüzdeki uzun yıllara sirayet edecek, Suriye genelinde bir mezhep çatışmasının da başlangıcını oluşturabilir. Türkiye olarak, burada başından itibaren önce ateşkesin sağlanması, eş zamanlı olarak buraya insani yardımın ulaştırılması ve hemen arkasından da Suriye'de kalıcı bir barışın sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Muhaliflerin de işin içerisinde olduğu bir görüşme sürecinin başlatılması için Ruslarla, İranlılarla ve ilgili bütün ülkelerle eş zamanlı olarak Türkiye diplomatik müzakerelerini sürdürmektedir. Halep'te belli bir mutabakatın sağlanmasında Türkiye'nin yürüttüğü bu diplomatik girişimlerin de çok önemli katkısı vardır."



- "OLAN SURİYE HALKINA OLDU"



Suriye'de yıllardır devam eden çok büyük bir insanlık trajedisinin olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Suriye'de 6 yıldır devam eden savaşın ilk 3 yılı bir iç savaş şeklinde cereyan etti. Ama ikinci 3 yılı, halen devam ettiğimiz süreç, bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin de işin içinde olduğu bir vekalet savaşı haline döndü. Olan Suriye halkına oldu. Bu süreçte en az 600 bin Suriyeli masum sivil insan hayatını kaybetti. O canım şehirler, güzel şehirler yok oldu. Suriye'de insanlık ölüyor. Ben buradan uluslararası camiaya şu çağrıda bulunmak istiyorum. Suriye'de bu insanlık dramı, bu savaş devam ettiği sürece dünya, ne küresel göç ne de küresel terör tehdidinden kurtulamayacaktır. Hele ki vekalet savaşlarında, bu silahlı grupları bir maşa olarak kullanan ülkeler, Suriye üzerinden bölgede bir güç kavgası vermekten vazgeçsinler."

Kaynak: AA