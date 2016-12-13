Halep'te 6 kilometrekarede can pazarı

Halep'te Esed rejimi ve İran komutasındaki milisler, 6 kilometreye sıkışan onbinlerce sivili ayırt etmeden ağır silahlarla vuruyor.

Suriye'nin doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin şiddetli saldırısı altındaki muhaliflerin 3 bölgeden daha çekilmesinin ardından onbinlerce sivilin hapsolduğu 6 kilometrekarelik alanda can pazarı yaşanıyor.



Halep'te muhalifler dün öğle saatlerinden sabaha kadar süren şiddetli saldırılarda Bab Antakya, Bustan el Kasr ve tarihi Emevi Camisi'nin bulunduğu Cellum bölgelerinden çekilmek zorunda kaldı.



Böylece, doğu Halep'te muhaliflerin kontrol ettiği alan 8,6 kilometrekareden 6 kilometrekareye düştü.



Şii milisler ve Esed ordusu, sığınacak yeri kalmayan ve bölgeden çıkamayan sivillerin durumunu gözetmeksizin 6 kilometrekarelik alanı havadan ve karadan ağır silahlarla vuruyor.



Şiddetli saldırılar ve iletişim araçlarının büyük ölçüde devre dışı kalması nedeniyle sivil katliamının boyutları tam olarak tespit edilemiyor.



Sivillerin bir kısmı rejimin ele geçirdiği bölgelerde kalırken, Esed ordusu halkın bir kısmının bazı yollardan dışarı çıkmasına izin veriliyor. Ancak ailelerin nereye götürüldükleri konusundaki belirsizlik sürüyor.



Kalan siviller, rejim bölgesinde can güvenliklerinin sağlanması, erkeklerin gözaltına ya da zorla rejim ordusuna alınmamaları, güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi ve aile fertlerinin birbirlerinden koparılmaması gibi temel güvenceler bekliyor.



Ancak özellikle İran'ın komuta ettiği Şii militanlar, tahliyeleri engellemeye çalışarak sivil kaybının artmasına neden oluyor.



Dün rejim ordusu ve Şii milisler, 4 çocuk ve 9 kadını diri diri yakarak 67 erkeği kurşuna dizmişti.



Rejim ve destekçileri, 15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan şiddetli bombardımanlarla doğu Halep'te bin 71 sivili öldürdü, binlercesini yaraladı.

Kaynak: AA