Haleplilerin yaralarını Türk Kızılayı sarıyor

Halep'in doğusundan tahliye edilen Suriyeliler için Türk Kızılayı, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı yardım seferberliği sürdürülüyor.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızla Cerablus'ta açtığımız hastanenin benzeri iki hastaneyi daha İdlib ve Azez'de açmak için fizibilite çalışmaları yapılıyor." dedi.



Suriye'deki kamplarda barınan ailelerin tek destekçisinin Türkiye olduğunu vurgulayan Kınık, "Şu ana kadar 2 bin 100'ü Kızılay tarafından olmak üzere 4 bin 300 tırlık insani yardım, Suriyeli kardeşlerimize ulaştı. İdlib'deki kamplarda 700 bin insan barınıyor. Bu aileler çok ağır şartlarda hayatlarını sürdürüyor." diye konuştu.

Dul ve yetimlerin korunması noktasında çalışmalar yürütülüyor



Kınık, eğitim çağındaki çocuklara yönelik çalışmalar da yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Eğitim çağına gelen çocukların ve özellikle yetimlerin korunması ve onlara eğitim desteği sağlaması için farklı sivil toplum kuruluşlarının yapacağı yardımlara rehberlik ediyoruz. Bölgede yeni okul, yetimhaneler kurulması ve eşlerini kaybetmiş dullar ile yetimlerin korunması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bölgede yapılacak yardımlar noktasında, kış şartları Suriye'de çok ağır ve yerel çatışmalar, ateşkes ihlalleri nedeniyle kolay değil. Biz bu bölgede yaşayan kardeşlerimizi açıkta bırakmamaya ve onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz."