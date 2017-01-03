Haleplilere 7 tır yardım gönderildi

Semerkand Vakfınca temin edilen 7 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Semerkand Vakfınca temin edilen 7 tır yardım malzemesi, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere gönderildi.



Beşir Derneği Kilis Temsilcisi Lokman Yıldırım, Halepli ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi.



Halepli aileler için Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar yapıldığını anlatan Yıldırım, "Bugün Semerkand Vakfı Dudullu temsilciliği tarafından temin edilen ve içerisinde insani yaşamsal malzemelerin yer aldığı 7 tırımızı daha Reyhanlı ilçesinden Halepli ailelerimize uğurladık." dedi.



SEMERKAND VAKFI HALEPLİLERE 7 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ (VİDEO)



Yıldırım, yardımların devam edeceğini belirtti.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlar, yardımları Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere ulaştırmak üzere tampon bölgeye geçti.