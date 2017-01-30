Halepliler yalnız bırakılmıyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivilleri yalnız bırakmadıklarını belirterek "Şu ana kadar 2 bin tır yardım malzemesi içeriye gönderildi." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmenlerine yaptığı ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulundu.



Halep'te yaşanan gelişmeler nedeniyle kapasitelerinin büyük kısmını bu bölgeye kaydırdıklarını vurgulayan Kınık, kuşatma altındaki 44 bin insanın kurtarılması ve İdlib'e geçmesiyle başlayan sürecin, kış aylarına denk gelmesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyledi.



İdlib kırsalında şu an AFAD koordinasyonunda kampların inşa edildiğini anlatan Kınık, "Hatay'daki depo kapasitelerimizi artırdık. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi içeriye gönderildi. 2 bin tır da sivil toplum kuruluşları tarafından toplandı. Halep kampanyamız devam etmekte. Aldığımız yardımları depolarımızda tasnif ediyoruz. Bunları kurduğumuz kamplara veya ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



FIRAT KALKANI HAREKATI



Fırat Kalkanı Harekatı'nda oluşan güvenli bölgede insanların hayatlarını normale döndürecek altyapı çalışmalarına destek olmak istediklerini belirten Kınık, bu anlamda Azez bölgesi ve İdlib kırsalında kötü şartlarda bulunan bazı kampların rehabilitasyonu konusunda adımlar attıklarını bildirdi.



Özellikle Azez ve Atme bölgelerinde yaşayan ve ısınma sorunu bulunan kişilere soba ile düzenli gıda dağıttıklarını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:



"250 bin insanın yaşadığı ve şartlarının iyi olmadığı Azez bölgesindeki Mukaveme kampı için Suudi Arabistan'daki Kral Selman Vakfından destek sözü aldık. Onlar aracılığıyla bu kampın işletilmesi konusunda çalışacağız. Ayrıca bölgeye kıyafet, battaniye ve çadır destekleri veriyoruz. Bu çalışmalarımızı bir sonraki evre olan kalıcı yerleşime dönük çalışmalarla devam ettireceğiz."