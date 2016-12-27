Halepliler için satılan pastaya 5 bin lira ödedi

Niğde Belediye Başkanı Akdoğan, kermeste satılan pasta için 5 bin lira verdi.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Halep Yardımını Bekliyor" kampanyası çerçevesinde düzenlenen kermeste, satışa sunulan pastaya 5 bin lira ödedi.



Niğde Belediyesi ile Niğde Kültür, Eğitim ve Gelişim Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneğinin kermesi, Hüdavent Hatun Sosyal Tesisleri'nde şehitler için yapılan duayla açıldı. Belediye Başkanı Akdoğan açılışta yaptığı konuşmada, dernek vasıtasıyla kermesten elde edilecek gelirle Haleplilerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin alınacağını söyledi.



Niğdelilerden destek beklediklerini ifade eden Akdoğan, "Bugün burada kermesin açılışını gerçekleştiriyoruz. Az veren candan çok veren maldan denilir ya, az ya da çok elde edilecek gelirlerle alınacak un, battaniye ve diğer ihtiyaç maddelerini, Türk Kızılayı aracılığı ile Haleplilere ulaştıracağız. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.



Akdoğan, gıda, giyim, ev eşyaları ve tekstil ürünlerinin yer aldığı kermeste, üzerinde Halep'in fotoğrafı ve "Halep için insanlık vakti" yazan iki katlı yaş pastaya 5 bin lira ödedi.



Kermes, 2 Ocak'a kadar devam edecek.