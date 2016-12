Halepliler güvenli bölgeye gitmek istiyor

Suriye'nin kuzeyinde rejim ve destekçisi terörist grupların kuşatması altındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen siviller, getirildikleri İdlib'de yaşadıkları vahşeti unutmaya çalışıyor.

Ağır saldırılar sonrası doğdukları, büyüdükleri Halep'ten çıkmak zorunda kalan Halepliler, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezinde, savaşın, rejim ile ortaklarının vahşetini ve bir gün Halep'e yeniden dönme umutlarını anlattı.



Soğuk havada yardım kuruluşlarının dağıttığı yemekle ve battaniyelerle ısınmaya çalışan kadın ve çocuklar, Halep'ten zorla çıkartıldıklarını belirtti.



Halepli anne Ümmü Muhammed, son zamanlarda Halep'te durumun iyice kötüleştiğini, herkesin yoğun bombardıman yüzünden evlerini terk ederek kaçtığını söyledi.



"Bizi evlerimizde bırakmadılar. Her şeye dayandık, yemeğe, susuzluğa dayandık. Ama yağmur gibi başımıza yağan bombalara dayanamadık." diyen 36 yaşındaki Ümmü Muhammed, bombardıman nedeniyle bir binadan diğerine bile geçemediklerini kaydetti.



"Halep'ten üzerlerimizdeki elbiselerle çıkmak zorunda kaldık" ifadesini kullanan Ümmü Muhammed, Beşşar Esed rejiminin Şear semtine attığı bombaların deprem etkisi yarattığını, yeni silahları Haleplilerin üzerinde denediğini belirtti.



Sivil yerleşim yerlerinin sürekli bombalandığını dile getiren Ümmü Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Evim bombalandı, bebeğimi enkaz altından çıkarttım. Bombalanan binanın enkazından çıkartıldık. Allah'a şükür bombardımandan kurtularak buraya geldik. Roketlerden kurtulduk. Halep'in kuzeyindeki güvenli bölgeye gitmek istiyoruz. En azında orada bombardıman yok. Halep'in kuzeyinde bulunan, 6 yıldır görmediğim ailemi görmüş olurum. Buradan Halep'in kuzeyine geçmek için insani koridor açılmasını talep ediyoruz. Her şey için Erdoğan'a teşekkür ediyorum."



Tahliye edilenler arasında bulunan 12 yaşındaki Sevsen Abuş da Doğu Halep'te durumlarının çok kötü olduğunu söyledi. "Yiyecek hiçbir şeyimiz, bulgurumuz, pirincimiz kalmamıştı. Hiçbir gıda malzemesi yoktu Halep'te. Beşşar bizi her şeyden mahrum etti." diye konuştu.



"HALEP'E EVLERİMİZE TOPKARLARIMIZA YİNE DÖNECEĞİZ"



Mesud Ebu Salih de "Vallahi Halep'ten varil bombalarından, klor gazından, nüfuz edici bombalardan ve roketlerden kaçtık. Halep'ten zorla çıkartıldık. Temennimiz Halep'e tekrar dönmektir. Halep'e, evlerimize, topraklarımıza yine döneceğiz." diyerek tahliye edilen bir kafilenin rejim ve ortakları kuşatma bölgesinden çıkarken durdurularak soyulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını aktardı.



Bir diğer Halep sakini Ebu Muhammed de yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



"Doğu Halep'te çok eziyet çektik. Yoğun bombardımanlara maruz kaldık. Buraya geldik. Halep'ten çıkmak istemiyorduk. 6 yıldır Halep'in doğusundaydım. Halep'ten çıkmaya zorlandık. Temennimiz Halep'in kuzeyindeki güvenli bölgeye gitmek için Türkiye'nin insani koridorunun açılmasıdır. Halep'ten çıkmamak için 6 yıldır bombardımanlara sabrettim. Yaralı ve hastalar için Türkiye'den yardım talep ediyoruz. Burada geçici barınma merkezlerinde kalmak istemiyoruz. Sağ olsunlar burada istediğimiz her şeyi veriyorlar. Çocukların geleceği ve okullar için Halep'in kuzeyindeki güvenli bölgeye gitmek istiyoruz. Çocuklar yoruldu."



Halepli Rami Maruf da doğup büyüdüğü kentten zorla çıkarıldığını anlattı. Maruz, "Biz Rus ve Safevilerin (İran) tehciriyle buraya geldik. Halep'ten göçe zorlandık. Türkiye'den Halep'in kuzeyindeki güvenli bölgeye geçiş için insani koridor açmasını istiyoruz. Çocukların geleceği için bombalanmayan güvenli bölgeye gitmek istiyoruz." dedi.

