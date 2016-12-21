Hatay'a getirilen yaralı sayısı 172'ye yükseldi

Halep'in doğusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralı sayısı 172'ye ulaştı.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 172 sivil Hatay'a getirildi.



Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.



Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 172'e ulaştı. Gelen yaralılardan 68'inin çocuk olduğu öğrenildi.



Yaralılardan 69'unun il dışına sevk edildiği, tedavisi tamamlanan 22'sinin taburcu edildiği belirtildi.



Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan 14'ü ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA