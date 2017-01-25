Halepli ailelere Türkiye'den sıcak yemek

Beşir Derneğince, Halep'ten tahliye edilerek İdlib'teki Kemmune ve Der Hassen kamplarına yerleştirilen 4 bin aileye günlük sıcak yemek dağıtılıyor.

Beşir Derneğince, Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'teki Kemmune ve Der Hassen kamplarına yerleştirilen 4 bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.



Reyhanlı'da Belediye başkanlığının tahsis ettiği aşevinde, 8 dernek görevlisince hazırlanan tek çeşit yemek, Halepli ailelere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan gönderiliyor.



BEŞİR DERNEĞİ'NDEN HALEPLİ AİLELERE SICAK YEMEK



Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram, evlerini yurtlarını bırakıp çadırlarda barınmaya çalışan Suriyelilere zorlu kış günlerinde sıcak yemek sunarak destek olmak istediklerini belirterek, "Şu an Reyhanlı'da hazırlanan tek çeşit sıcak yemeğimiz günlük olarak 4 bin Halepli ailemize ulaşıyor." dedi.



Sıcak yemek sayısını 10 bin aileye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Bayram, "Bölgedeki ailelerimize ekmek ve temizlik malzemeleri de dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı artıracağız. Ailelerin sıcak yemeğe ulaşmaları bizi mutlu ediyor. Bağışçılarımıza ve aşevinin bizlere tahsisinde desteği olan Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Bayram, Suriye'deki ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.