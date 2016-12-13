Halep'in doğusunda ateşkes sağlandı! Türkiye arabuluculuk etti

Halep'in doğusundaki muhalif güçler ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında Türkiye arabuluculuğunda ateşkes sağlandı.

Halep'in doğusundaki muhalif güçler ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında ateşkes sağlandı.



Ateşkesle ilk etapta kuşatmadaki sivillerin güvenli şekilde tahliyesi öngörülüyor.



Halep’in doğusundaki silahlı muhalif gruplardan alınan bilgiye göre, Rusya ile öğleden sonra başlayan ve 19.00 sularında sonuçlanan görüşmelerde, kuşatma altındaki bölgede bulunanların güvenli şekilde tahliye edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

İlk etapta siviller çıkacak



Mutabakata göre, ilk etapta bölgede sıkışan sivillerin Halep’in batısına çıkarılmasına öncelik verilecek. Bu amaçla bölgeye sivilleri taşıyacak otobüsler gönderildi.



Taraflar arasındaki uzlaşma, ikinci etapta, kent merkezinin doğusundaki silahlı muhaliflerin de güvenli şekilde tahliyelerini öngörüyor. Muhalif grupların büyük bölümünün kentten ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi.



ATEŞKESE TÜRKİYE ARABULUCULUK ETTİ



Halep’in doğusunda muhalifler ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında varılan ateşkes ve tahliye mutabakatına Türkiye arabuluculuk etti.



OTOBÜSLER HALEP'İN DOĞUSUNDA

Halep’in doğusundaki sivilleri güvenli şekilde tahliye edecek otobüsler bölgeye ulaştı.



BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Halep'te tahliye için Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda tarafların müzakerelerinin sürdüğünü anlıyoruz. Biz bu çabaları destekliyoruz.

Kaynak: AA