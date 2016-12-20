Halep'e 3 tır yardım

Beşir Derneği, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere 3 tır insani yardım gönderdi.

Beşir Derneği, Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik 3 tır insani yardımda bulundu.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlar, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere ulaştırmak üzere tampon bölgeye geçti.



Beşir Derneği Kilis Temsilcisi Lokman Yıldırım, dernek yardımlarının din, dil, ırk ayrımı yapılmadan devam ettiğini söyledi.



Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların baskısından kaçan masumlara 3 tırlık gıda ve kıyafet yardımda bulunduklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Rejim yanlısı yabancı terörist grupların baskısından binlerce kişi mağdur edildi. Dernek olarak her zaman mazlum insanların yanında yer alacağız. Reyhanlı ilçesinde bir tane ekmek fırını ve aş evi çalışmalarımız devam etmekte. Yapılacak fırında günlük 100 bin ekmek, aş evinde ise günde 10 kişilik yemek üretip İdlib'teki kardeşlerimize ulaştıracağız."



Yıldırım, 5 yıldır yardım ettikleri Suriyelilere bundan sonraki süreçte de desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA