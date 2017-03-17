Halepçe katliamının kurbanları anıldı

Halepçe katliamının 29'uncu yılı dolayısıyla IKBY'de anma törenleri düzenlendi.

Halepçe katliamının 29'uncu yılı dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) anma törenleri düzenlendi.



Dönemin Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in talimatıyla 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen saldırı sonucu öldürülen binlerce kişi için Halepçe kenti başta olmak üzere Erbil, Süleymaniye, Kerkük ve Duhok'ta saat 11.00'de beş dakika saygı duruşunda bulunuldu.



Trafiğin durduğu bu dakikalarda vatandaşlar otomobillerinden inerek dua etti. İş yeri ve evlerinde bulunanlar da sokağa çıkarak Halepçe kurbanlarını andı.



HALEPÇE'DE ANMA



Her yıl olduğu gibi anma etkinliklerinin merkezi bu yıl da Halepçe kentiydi. Normal şartlarda şehitlik anıtında yapılan anma etkinliği bu sefer kentteki kapalı spor salonunda yapıldı. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyeti başta olmak üzere birçok siyasi temsilci hazır bulundu. Ancak IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi heyeti kendilerinin iyi bir şekilde karşılanmaması ve yer tartışmasından dolayı salonu terk ettikleri görüldü.



Spor salonunda bir araya gelen binlerce kişi daha sonra "Şehitlik Anıtı'na" kadar yürüdü. Burada, katliamda ölenler için Kur'an-ı Kerim okunurken, 29 yıl önce kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları anıt mezarda gözyaşı döktü.



ERBİL'DE BAKANLAR SAYGI DURUŞUNDA



IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile hükümet kabinesindeki tüm bakanlar Halepçe'nin bombalandığı saat 11.00'de bakanlar kurulu binası önünde saygı duruşunda bulundu.



Halepçe'nin kaybolan çocukları arasında yer alan ve geçen yıl DNA testi sonucu ailesine kavuşan Meryem Kadır Ahmed, bakanlar kurulu binasının önünde yaptığı basın açıklamasında, "Halepçe'nin kaybolan çocuklarının temsilcisi olarak Başbakan Barzani'nin daveti üzerine bakanlar kuruluna geldim. Aradan geçen 28 yıl sonra aileme kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.



Erbil'in Niştiman pazarı önündeki meydanda toplanan vatandaşlar da saygı duruşunda bulunarak Halepçe kurbanlarını andı.



KERKÜK'TEN SOYKIRIM TEPKİLERİ



Irak'ın Kerkük kentinde Vali Necmeddin Kerim ve beraberindeki il meclis üyeleri kimyasal saldırı kurbanları için saygı duruşuna geçti.



Vali Kerim daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek, "Halepçe katliamında binlerce sivil kimyasal silahla ölmesine rağmen, bu saldırı soykırım olarak tanınmamıştır.'' dedi.