Halep Türkmenlerinden Suriye'de iftar daveti

Denizli Polisevi'nde düzenlenen iftar yemeğine Denizli protokolü üyeleri, Suriye vatandaşları, Türkmenler ve Ahıska Türkleri katıldı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Suriye vatandaşlarını savaştan kaçmış gelmiş, sığınmış insan olarak görmediklerini, ensarın muhacirleri kabul ettiği gibi Türk milletinin de Suriyelileri misafir olarak kabul ettiğini söyledi.



Kentin polisevinde düzenlenen iftar yemeğine Denizli protokolü üyeleri, Suriye vatandaşları, Türkmenler ve Ahıska Türkleri katıldı.



Denizli Valisi Altıparmak, burada yaptığı konuşmada, ramazanda beraber iftar yapmak istediklerini, bereket kültürünün insanları olduklarını ve paylaştıkça artan bir inanca sahip olduklarını belirtti.



Kentte Suriyeliler ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahseden Altıparmak, şöyle konuştu:



"Denizli'de Suriyeliler Derneğini kurdurduk. Yaşanan sıkıntıları biz bilmiyoruz, görmüyoruz, duymuyoruz ama aklımıza hayalimize gelmeyecek sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bazen duyuyorum, ciddi sıkıntısı var, hastaneye gidemiyor, sağlık ocağına gidemiyor veya devlet makamlarına gitmekten çekinebiliyor, okula gidemiyorlar. Onların hal ve düşüncelerine siz rehberlik edeceksiniz. Dediğimiz gibi ne olursa olsun biz de rahatlıkla yardım edebilelim."



Altıparmak Denizli'de yaşayan Suriyelileri misafir olarak gördüklerini de ifade ederek, "Biz sizi Suriye'den savaştan kaçmış gelmiş, sığınmış insan olarak görmüyoruz. Nasıl zamanında ensar muhaciri kabul ettiyse bugün de sizler Türk milletinin misafirlerisiniz. İnşallah bu ve bundan sonraki hayatınızda güven içerisinde huzur içerisinde, burada kaldığınız sürece yaşarsınız." dedi.



Suriyeli vatandaşlar için Türkçe kurs açtıklarını belirten Altıparmak, Suriyeli öğrenciler için İmam Hatip Liselerinde Arapça dersler verdiklerini, bu sayede iki millet arasındaki bağların kuvvetlendiğini aktardı.



Denizli Suriyeliler Derneği Başkanı Mohammed Ali Al Yasino da Denizli'de 10 bin Suriyelinin yaşadığını belirterek, "Derneğimizin kuruluş amacı, kentte yaşayan Suriyelilerin sıkıntısı olduğunda onlara çözüm aramak ve yeni gelen ailelere destek olmak, iki toplumun kaynaşması ve sıkıntıları aşmak. Biraz acı çekiyoruz çünkü kendi vatanımızda her gün şehit olan ve acı çeken insanlar var. Çok şükür buradaki kardeşlerimiz bu acımızı azalttı. Burası da bizim ikinci vatanımız ama yeniden bir gün kendi vatanımıza dönmeyi umut ediyoruz." ifadesini kullandı.



Halep Türkmeni Hamza Mustafa ise düzenlenen organizasyon için teşekkür ederek, "Biz umutluyuz. Umudumuz, bu daveti yeni Suriye'de Türk halkına misafirperverliğimizi göstererek ağırlamak. İnşallah biz de size Halep'te iftar vermek isteriz." diye konuştu.