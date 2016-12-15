Halep katliamı İsveçli bakanı ağlattı

İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanı Alice Bah Kuhnke, Halep'teki saldırılara ilişkin olarak, "Yaşananları anlatmaya kelime bulamıyorum. Korkunç. Orası cehenneme döndü." dedi.

Suriye’nin Halep kentinde sivil katliamını değerlendiren Kuhnke, gözyaşlarına hakim olamadı.



"Bir an önce çocukların ve sivillerin üzerine bomba yağmasını önlemeliyiz." ifadesini kullanan Kuhnke, "Yaşananları anlatmaya kelime bulamıyorum. Korkunç, orası cehenneme döndü. İnsanlık dışı bir trajediyle karşı karşıyayız." diye konuştu.



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İsveç hükümetinin Halep trajedisiyle ilgili her türlü hazırlığı yaptığını belirten Kuhnke, Halep'e girmek ve yardımları ulaştırmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Kuhnke, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile ortak bir şekilde Halep'te yaşananları takip ediyoruz. Umuyorum ki kalıcı ateşkes sağlanır." dedi.



IRKÇILIK VE NEFRET SUÇLARIYLA MÜCADELE



Başkent Stockholm'de bir mescide geçen ay düzenlenen ırkçı saldırıya da değinen Bakan Kuhnke, "Bu tür nefret içerikli saldırılar bizi derinden üzüyor. Başta Başbakan Stefan Löfven olmak üzere bütün bakanlarımız bu konuda çok hassas." şeklinde konuştu.



Geçen hafta bir mağazanın reklamında siyahi bir çocuk fotoğrafına yönelik sosyal medyada yapılan nefret dolu ve ırkçı yorumları da hatırlatan Kuhnke, şunları söyledi:



"Bizim ülkemiz kesinlikle bu değil. İçişleri bakanımızla bir çalışma grubu oluşturduk. Sivil toplum örgütleri, iş adamları, siyasetçiler ile halk katmanından herkesin bulunduğu geniş tabanlı bir çalışma başlatıyoruz. Nefret ve ırkçılık belasını kademeli olarak azaltıp sonunda tamamen yok etmeyi düşünüyoruz. Bu sorunun çözümündeki en önemli anahtar da halkın kendisi. Halkın arasında birbirlerine sevgiyi, saygıyı artırıp nefreti yok etmeyi becerirsek bu sorunu çözeriz."

Kaynak: AA