Halep için yardım seferberliği sürüyor

Beşir Derneği ve Semerkand Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen 'Halep İçin Uzat Elini' Kampanyası kapsamında, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen yardımlar, Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Tekirdağ'da Beşir Derneğinin "Halep İçin Uzat Elini" sloganıyla Halepliler için başlattığı kampanyada toplanan bir tır yardım yola çıkarıldı.



Çeşitli Sivil Toplum kuruluşları ile vatandaşlardan toplanan, içerisinde un, yağ, salça, bakliyat, çocuk bezi, çocuk maması, temizlik ürünleri, kışlık kıyafet, battaniye, yatak ve ev gereçlerinden oluşan 26 ton yardım yola çıkarılırken konuşan Tekirdağ Beşir Derneği Başkanı Harun Taştekin, Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.







"Devlet ve millet el ele verip iyilik sınır tanımaz derecesinde ecdadımızdan aldığımız mirası devam ettirmek istiyoruz. Suriye'de, Halep'te yaşanan insanlık dramına milletçe sahip çıkacağız" diyen Taştekin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mahsun ve mahcup gönülleri yapmak adına çıkılan bu yolda Beşir Derneği olarak Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalamazdık. Dünya ve ülkemiz gündemi sürekli değişiyor. Ama iyilik her zaman gündemdeki yerini koruyor. Devletimizle birlikte Halep'e umut olmaya çalışıyoruz. Oradaki sivillerin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa kulak vermek gerekiyor. Biz kalbin evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik düsturunu kendimize rehber edindik."



Tekirdağ Müftü Vekili Hızır Yağcı da yapılan yardımların insanlık adına örnek alınması ve evrenselleşmesi gerektiğini söyledi.Yağcı'nın duasının ardından yardım tırı yola çıktı.



MANİSA'DAN 600 ÇUVAL UN HALEPLİLERE GÖNDERİLDİ



Manisa'da da "Halep için Uzat Elini" kampanyası kapsamında toplanan 600 çuval un Haleplilere gönderildi.



Hayırseverlerin bağışlarıyla tedarik edilen un ve insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.







Belediye Başkanı Selami Selçuk cemaatlerin iktidara ortak olmak, kendilerine ticari imkanlar sağlamak için değil, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.



Beşir Derneği'nin Suriye'deki insanlık dramının istismarını yapmadığını, ihtiyaç sahiplerinin sorununu çözmek için çalıştığını ifade eden Selçuk, "Suriye bizim gönül coğrafyamızın içindedir ve Suriyeliler bizim kardeşlerimizdir. Dünyanın neresinde bir problem varsa biz o problemin çözülmesi noktasında kendimizi mesul hisseden medeniyetin çocuklarıyız." dedi.



Beşir Derneği Demirci Temsilcisi İbrahim Sevgi de "Dernek olarak Halep'teki kardeşlerimizin derdine derman, sıkıntılarına az da çözüm olması için un kampanyası başlattık. 600 çuval un topladık, yardım tırımızı onlara gönderiyoruz. Orada yaşayan kardeşlerimizin hayır ve duasına muhtacız. Allah onları korusun." şeklinde konuştu.