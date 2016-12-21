"Halep İçin Uzat Elini" kampanyasına destek büyüyor

Beşir Derneğince başlatılan "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası kapsamında Trabzon ve Çorum'da sivil toplum örgütleri ve yardımseverler tarafından temin edilen insani yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılacak.

Trabzon'da Beşir Derneği öncülüğünde düzenlenen kampanya çerçevesinde, vatandaşlardan un, yağ, salça, pirinç, bulgur ve tüm bakliyat çeşitleri ile çocuk bezi, çocuk maması, genel ve kişisel temizlik ürünleri, kışlık kıyafet, battaniye, yatak ve ev gereçleri yardımlarını toplanıyor.



Beşir Derneği Trabzon Temsilcisi Kibar Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınmacılara karşı ensar vazifesini en iyi şekilde yerine getirebilmek için harekete geçtiklerini söyledi.



Suriye-Halep ve diğer ihtiyaç sahipleri için başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde Trabzon'dan 5 tır yardım malzemesini bölgeye göndermeyi planladıklarını vurgulayan Bayraktar, Trabzon halkını yardımda bulunmaya davet etti.



Bayraktar, Halep'te yüzyılın en büyük insani dramlarından birinin yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 55 bin savaş mağduru ülkemizin sınırlarına doğru ilerliyor. Şüphe yok ki inancı gereği muhacire ensarlık yapmayı kendisine şiar edinmiş olan aziz Türk milleti, kendi üzerine düşen bu kardeşlik görevini de layığıyla yerine getirecektir. Beşir Derneği olarak Suriye'de insanlık dramının yaşandığı ilk günden beri aralıksız sürdürdüğümüz insani yardım faaliyetlerimize, Kilis'te kurulan Suriye koordinatörlüğümüz ve lojistik depomuzdaki fırın ve aşevi hizmetine değerli bağışçılarımızın katkılarıyla devam etmekteyiz. Günlük 100 bin ekmek üretim kapasiteli fırınımız ve günlük 15 bin kişilik sıcak yemek üretimi kapasiteli aşevimizde, bir yılı aşkın süredir aralıksız olarak bölgede bulunan mağdur Suriye halkına hizmet vermekteyiz."



Önümüzdeki günlerde 100 binden fazla Halep halkının, Türkiye sınırlarına girmesinin beklendiğini işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:



"Bölgede bulunan aşevi ve fırınımızın üretim kapasitesini arttırabilmemiz ve gelen muhacir kardeşlerimize daha fazla hizmet verebilmemiz adına tüm halkımız fırın ve aşevimize başta un, yağ, salça, pirinç, bulgur ve tüm bakliyat çeşitleri, günlük ihtiyaç malzemeleri olarak genel ve kişisel temizlik ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, kışlık kıyafet, bot ve mont olmak üzere ayni yardımlarda bulunabilir. Bunun yanı sıra bölgede oluşturacağımız çadır kentlerin yapımına destek olarak başta nakit yardımı olmak üzere çadırlarda kullanılmak üzere battaniye, yatak ve ev gereçleri malzemeleri bağışlayabilirsiniz. Bu kampanya ile Suriye, Halep halkı ve diğer ihtiyaç sahipleri için kabul ettiğimiz ayni ve nakdi bağışlarınızla kardeşliğimizin gereğini yapmış, muhacirlere ensar olmuş olacağız."



Bayraktar, Trabzon'da toplanan yardımların, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin deposunda steril ortamda stoklandığını da belirterek, yardımları ocak ayında bölgeye göndereceklerini sözlerine ekledi.



50 TON GIDA YARDIMI ÇORUM'DAN YOLA ÇIKTI



"Halep İçin Uzat Elini" kampanyası kapsamında, Çorum ve Osmancık ilçesinde temin edilen yaklaşık 50 ton gıda ve giyecek bölgeye gönderildi.



Çorum Beşir Derneği öncülüğünde yürütülen kampanya çerçevesinde, Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Genç-Kon ve UKBA ile vatandaşların desteğiyle toplanan un, makarna ve bakliyat başta olmak üzere yaklaşık 50 ton yardım malzemesi yüklü 2 tırın Halep'e uğurlanması için Varinli Caddesi'ndeki dernek merkezi önünde tören düzenlendi.



Burada konuşan Beşir Derneği İl Başkanı Mehmet Murat Beşikçioğlu, Suriye'nin Halep kentinde insanlık dramı yaşandığını, orada mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.



81 il ve birçok ilçede yardım topladıklarını anlatan Beşikçioğlu, şöyle konuştu:



"Bugün buradan yolcu ettiğimiz tırları, orada zulüm altında yardım bekleyen masum sivil vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve orada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için gönderiyoruz. Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatlarını yapmaktayız. Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bulunan bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır."



Çalışmalarını 5 yıldır bağışçıların desteğiyle yürüttüklerini vurgulayan Beşikçioğlu, "Bundan sonra da aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.



Duaların ardından insani yardım malzemesi yüklü tırlar, Halep'e uğurlandı.

Kaynak: AA