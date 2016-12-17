"Halep İçin Uzat Elini" kampanyası

Beşir Derneği, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Semerkand Vakfının da desteğiyle "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası başlattı.

Beşir Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin izinleri ile yürütülen insani yardım çalışmaları çerçevesinde, özellikle son günlerde Suriye'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. 81 ilde birçok ilçede organize edilen yardım toplama çalışmaları, derneğin 254 temsilciliği, ulusal ve yerel iş birlikleriyle yürütülüyor.



Türkiye genelinde 12 noktada oluşturulan toplama ve transfer depolarında bir araya getirilen yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatları yapılıyor. Aynı zamanda sınırda Akçakale, Kilis, Reyhanlı, Yayladağı'ndaki koordinasyon merkezlerinin kapasitesi artırılarak, acil durumun yönetilmesi sağlanıyor.



Yardım kampanyası, Kilis'teki 100 bin kapasiteli fırının üretim kapasitesinin artırılması ve 2 mobil fırının daha temin edilebilmesi, 10 bin kişilik aşevine ek olarak 2 mobil aşevinin daha kurulabilmesi, gıda, temizlik ve giyim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için başlatıldı.



Kampanya katılım, kısa mesaj ve banka havalesi yoluyla yapılabilecek. SMS ile kampanyaya katılmak isteyenler "Halep" yazıp 4042'ye göndererek, 5 liralık bağışta bulunabiliyor.