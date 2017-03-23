"Halep İçin Sivil Yürüyüş" Saraybosna'ya ulaştı

Suriye'de bombardımanların son bulması ve sivillere insani yardım ulaştırılması için Almanya'dan yola çıkan "Halep İçin Sivil Yürüyüş", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı.

35 kişilik grup, Saraybosna'da ilk olarak Bosna'daki savaşın ilk kurbanları Suada Dilberovic ve Olga Sucic'in öldürüldüğü Vrbanja Köprüsü'nü ziyaret ederek, buradaki anıta çiçek bıraktı.



"HALEP İÇİN SİVİL YÜRÜYÜŞ" SARAYBOSNA'YA ULAŞTI



Grup daha sonra, şehir merkezindeki Sönmeyen Ateş Anıtı'na gelerek, ayaklarını kırmızı renge boyayıp Ferhadija Caddesi'nde bir süre yürüdü.



Harekete öncülük eden Polonyalı gazeteci Anna Alboth, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşananları Berlin'den takip ettiğini ve haberleri izledikçe daha fazla dayanamadığını belirterek, "Günlerce uyuyamadım. Daha sonra arkadaşlarımla bir araya gelerek Suriye için bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.



Bugüne kadar yürüdükleri ülkelerde 3 binden fazla kişinin kendilerini takip ettiğini anlatan Alboth, yol boyunca karşılaştıkları Suriyelilerin de kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.



Alboth, Bosna Hersek'in Suriye'de yaşananları en iyi anlayan ülke olduğunu vurguladı.



Yürüyüşe katılan Brezilyalı Edgard Raoul da 2015 yılında Türkiye'den Avrupa'ya sığınmacı gibi seyahat ettiğini belirterek, "Midilli'den Frankfurt'a kadar gittim. Onlarla aynı yerlerde kaldım, aynı şeyleri yedim. Hayatımda ilk defa seçme hakkım olmadığını hissettim." dedi.



Slovenya'da yürüyüşe dahil olan Leo Pirz ise Suriye halkına dayanışma mesajı vermek istediklerini kaydederek, herkese yürüyüşe destek olma çağrısında bulundu.



Aralık ayında Almanya'dan yola çıkan grup, Çekya, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan üzerinden Bosna Hersek'e geldi. Yolculuğuna sığınmacıların da kullandığı Sırbistan-Makedonya-Yunanistan rotası üzerinden devam edecek grubun, eylül ayında Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaşması bekleniyor.