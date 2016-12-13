Halep için herkes sussa, biz susmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vahşetin, zulmün belki de insanlık tarihinin en acımasız boyutunu görüyoruz Halep'te. Rejim ve destekçileri bunun sorumlusudur. Herkes sussa, Türkiye olarak biz susmayacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Resmi Konutunda Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek ile baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Çekya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine desteğini her zaman gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu ziyaretin İstanbul'da 44 kişinin şehit olduğu hain saldırıdan sonra gerçekleşmesinin de Türkiye ile dayanışmanın bir başka göstergesi olduğunu ifade etti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünyada yaklaşık 170 ülkede faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, bu bağlamda Çekya'daki FETÖ bağlantılarıyla ilgili ellerindeki bilgileri mevkidaşıyla paylaştığını belirtti.



"HERKES SUSSA, BİZ SUSMAYACAĞIZ"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Halep'te ve Suriye'de zulmün durması için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. Bu bağlamda hem Suriye ile yakından ilgilenen tüm ülkelerle hem de İran ve Rusya başta olmak üzere diğer aktör ülkelerle ikili düzeyde temaslarda ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüme ulaşılması için çok gayret sarf ettiklerini söyledi.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Hep somut önerilerle gittik ama maalesef birçok ülkenin samimi olmadığını da gördük, Halep'i yalnız bıraktığını da gördük, ateşkes sözü verilmesine rağmen Halep'i zalimce bombalamaya devam ettiğini de gördük. Özellikle sivil halkın buradan boşaltılması için ateşkesin sağlanması lazım. Özellikle hastaneler hedef alındı ki insanlar tedavilerini göremesin. Yani vahşetin, zulmün belki de insanlık tarihinin en acımasız boyutunu görüyoruz Halep'te. Rejim ve destekçileri bunun sorumlusudur. Yaralı insanların dışarı çıkarılmasına bile izin verilmiyor. İnsanlar açlıktan ölüyor, insani yardımların ulaştırılması engelleniyor. Yani insanlık dışı ne varsa bugün Halep'te görebiliyoruz.



Vahşetin, zulmün belki de insanlık tarihinin en acımasız boyutunu görüyoruz Halep'te. Rejim ve destekçileri bunun sorumlusudur. Yaralı insanların dışarı çıkarılmasına bile izin verilmiyor. İnsanlar açlıktan ölüyor, insani yardımların ulaştırılması engelleniyor. Yani insanlık dışı ne varsa bugün Halep'te görebiliyoruz. Herkes sussa, Türkiye olarak biz susmayacağız. "



"TÜRKİYE'Yİ EŞİT BİR ORTAK GÖRMEK DURUMUNDALAR"



Çavuşoğlu, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin bir soru üzerine de birlikten, raportörlerden ve komisyonlardan öncelikli beklentilerinin Türkiye tarafında olmaları değil, adil yaklaşım olduğunu söyledi.



"Türkiye'yi eşit bir ortak görmek durumundalar." diye konuşan Çavuşoğlu, öyle olması halinde tüm sorunların halledilebileceğine olan inancını dile getirdi.



"SİZİN İDEOLOJİNİZ BATSIN"



Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky'nin İstanbul'da 44 kişinin şehit olduğu saldırının ardından sosyal medya üzerinden "PKK ve DEAŞ'a daha fazla hoşgörüye hayır." ifadesini kullanarak, bu örgütlerin AP'deki faaliyetlerine yasak getirilmesini istediğini hatırlattı ve gösterilen bu dayanışma için tekrar teşekkürlerini iletti.



Çekya'nın bu konuda tutumunun net olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, YPG'nin Çekya'da bir ofis açtığını ancak ofisin alınan tedbirler neticesinde kısa süre içinde kapandığını söyledi.



Demokrasinin merkezi kabul edilen AP'de ve aynı şekilde AB ülkesinde PKK'nın rahatça faaliyetlerini gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Böyle acımasız, insanlık dışı saldırıda bulunan bir örgütün destek bulmaması gerekiyor. Tomas şuna da vurgu yapıyor. AP içinde PKK'ya sempati duyan parlamenterler ve siyasi gruplar var. Neden? 'Aynı ideolojiyi savunuyoruz'. Sizin ideolojiniz batsın. Aynı ideolojiyi savunuyorsanız, o ideoloji terörü gerektiriyorsa, sen de git dağa. Ne işin var parlamentoda. Niye siyaset yapıyorsun? Siyaset yapanlarla teröristler arasında fark olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA