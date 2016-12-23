"Halep için bir dua"

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "Halep için bir dua" projesini hayata geçirdi.

Halep'te yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla Çankırı'da başlatılan proje kapsamında lisenin öğretmen ve öğrencileri, Sultan Süleyman Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi. Namaz sonrası edilen duanın ardından Yaran Meclisi Oğuz Boyları Yaşatma ve Kütür Derneği tarafından camiden çıkanlara çorba ikram edildi.



Daha sonra projeye katılan 120 öğrenci ile 20 öğretmen, üzerinde "Halep için bir dua" yazan, bir yüzünde ise Halep'te yaşanan zulmü anlatan yazı ve fotoğrafların olduğu 5 bin kartpostalı sokaklarda esnafa ve apartmanlara dağıttı.



Proje sorumlusu ve okul öğretmeni Zekeriya Harmanda, Halep'te insanlık suçu işlendiğine dikkati çekti.



Yaşanan drama dikkatleri çekmek için okul olarak proje yürüttüklerini belirten Harmanda, "İnsanlık ayıbına sessiz kalmamak adına projemize başladık. Bugün projemizin ilk etkinliği. Hep beraber camide sabah namazını kıldık ve Halep için dua ettik." dedi.



Proje kapsamında hazırladıkları kartpostalları dağıttıklarını bildiren Harmanda, "Sabah namazının hemen ardından üzerinde Halep'teki dramı anlatan yazı ve fotoğrafların olduğu kartpostalları dağıtmaya başladık. 5 bin kartpostalı dükkanlara, evlere, araçların ön camlarına bıraktık. Çalışmamızın ilk aşamasını bu şekilde tamamlamış olduk." diye konuştu.



Öğrencilerden Furkan Ülgü ise Halep'te masumların canına kıyıldığını vurguladı.



Yaşanan katliama öğrenciler olarak sessiz kalamayacaklarını dile getiren Ülgü, "Kötülüğe duyarsız kalındığında kötülük devam edecektir. Biz bunu yaparak 'zulmü bitireceğiz' demiyoruz ama bu zulmü duyurarak bitmesine katkı sağlamak istiyoruz. Orada yaşananları herkes bilsin, bir dua etsin istiyoruz. Buradaki insanların derdiyle dertlensin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA