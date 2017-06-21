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21 Haziran 2017 11:54 | Son Güncelleme: 21 Haziran 2017 11:55

Hakurk ve Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere ait 4 mağara, 2 sığınak ve 2 silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Hakurk ve Kandil'e hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 22.00-22.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerinde, operasyon yürüten birliklere eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.


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