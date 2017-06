Hakkarililer "il kalmak" için yürüdü

Kentin önde gelenleri, kanaat önderleri, iş adamları ve STK temsilcilerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

"Hakkari İl Kalsın Komisyonu" tarafından düzenlenen yürüyüşte kent sakinleri, "Bizleri yurdumuzdan, şehrimizden, köylerimizden, evlerimizden, cadde ve sokaklarımızdan ayrı bırakmayın" çağrısı yaptı.



İstiklal Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen, aralarında kanaat önderleri, iş adamları, Hakkari Barosunun üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnafı da bulunduğu "Hakkari İl Kalsın Komisyonu" üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile sloganlar eşliğinde valilik binasına kadar yürüdü.



Burada komisyon adına açıklama yapan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Yüksekova'nın il olma konusunun 2016'dan bu yana üç kez gündeme geldiğini anımsatarak, her zaman icraatlarını hayranlıkla izledikleri, Türkiye'ye her alanda çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak istediklerini dile getirdi.



Taleplerini dile getirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduklarını aktaran Taş, şu ifadeleri kullandı:



"Hakkari olarak yıllardır kalkınmada, birlik ve beraberlikte, sosyal yaşamda ve umutlarımızın büyümesinde bir ilki yaşıyoruz. Bu kalkınma hamlesinde bizleri heyecanlandıran, motive eden, yalnız bırakmayan çok değerli valimize ve devleti temsil eden bütün yetkililerimiz ile bürokratlarımıza minnettarız. Hakkari kurum ve kuruluşlarıyla oturmuş bir şehirdir. Her geçen gün büyüyor. Üniversitemiz, yeni valiliğimiz, kayak merkezimiz, modern spor komplekslerimiz, yapılacak organize sanayi bölgesinde kurulacak tesisler, sınır kapılarımız, madencilik, hayvancılık alanlarında sürekli gelişme ve atılımlarla hep gelişiyor."



Taş, Hakkari'nin il kimliğini 1936'da aldığını anımsatarak, "Bu şehirde, değerlerimiz var. Geçmişimiz, evlerimiz ve iş yerlerimiz var. Babalarımızın, dedelerimizin ve atalarımızın manevi değerleri ile ebediyetleri var. Bizleri yurdumuzdan, şehrimizden, köylerimizden, evlerimizden, cadde ve sokaklarımızdan ve en önemlisi geçmişimizden ayrı bırakmayın." diye konuştu.