Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



Geriktepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.



Saldırıda bir asker şehit düşmüş 4 asker yaralanmıştı.