Hakkari'den acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



BABAOCAĞINDA YAS VAR



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin Samsun'daki evinde yas var.



Şehit Yahşi'nin İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki baba evine acı haber, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanı Gamze Ayrım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ile askeri yetkililer tarafından verildi.



Haberi bayram ziyaretinde alan alan şehidin babası Orhan, annesi Nazmiye ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Aileyi yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.



Evli ve 3 yaşında bir kız çocuk babası şehidin 3 yıllık uzman çavuş olduğu, Samsun'a son olarak 1 ay önce geldiği, Hakkari Dağ Komando Karakolu'nda keskin nişancı görevinde bulunduğu öğrenildi.



Yahşi'nin cenazesinin yarın Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilmesi bekleniyor.