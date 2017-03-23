Hakkari'deki terör saldırısında 1 asker şehit oldu

Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarının roketatarlı saldırısında bir asker şehit düştü, 3 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sisli havadan yararlanarak sızmaya çalışan teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı.



Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.



Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.