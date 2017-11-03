Hakkari'deki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan sözleşmeli er Ersin Özyurt şehit oldu.

Şemdinli'nin Topraklı Tepe Bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının açtığı taciz ateşinde yaralanan sözleşmeli er Ersin Özyurt, helikopterle kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine getirilen şehit Özyurt için İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesinde tören düzenlendi.



Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.



Şehit askerin cenazesi, namaz sonrası Murat köyüne bağlı Alak Mezrası'nda toprağa verildi.



Cenazeye katılan binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehide uzanan eller kırılsın" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla terör örgütünü protesto etti.



