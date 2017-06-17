Hakkari'de yeni su kaynağı bulundu

Hakkari'de, içme suyu sıkıntısı yaşanan bölgelerde belediye tarafından yürütülen sondaj çalışmalarında yeni su kaynağı bulundu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi ekipleri, içme suyu sıkıntısı yaşanan Merzan Mahallesi'nde başlattığı sondaj çalışmasında, saniyede 5 litre tazyikle akan su kaynağına ulaştı.



Bulunan yeni su kaynağı, 2 günde bir sadece 3 saat içme suyu alabilen mahalle sakinlerini sevindirdi.



Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yeni su kaynağının 2 bin 50 nüfusa yeteceğini söyledi.



Sondajlama çalışmalarının aynı mahallenin farklı bir noktasında tekrar başlatıldığını kaydeden Epcim, "Alternatif çözümlerle şehir içi içme suyu şebekesine bağlanacak su kaynaklarını güçlendirmek için sondaj çalışmaları yapılıyor. Şehir genelinde belirlenen 6 ayrı nokta üzerinde yıl boyunca sondaj çalışmaları sürecek." dedi.