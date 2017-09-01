Hakkari'de teröristler silahlı İHA ile vuruldu

Hakkari'de 4 terör örgütü PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği merkeze bağlı Oğul köyü kırsalındaki operasyonda teröristlerle toplantı halindeki 4 iş birlikçiden biri öldü, 3'ü yaralandı.

Hakkari'de 4 terör örgütü PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği merkeze bağlı Oğul köyü kırsalındaki operasyonda teröristlerle toplantı halindeki 4 iş birlikçiden biri öldü, 3'ü yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Oğul köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde tespit edilen bir dinamik hedefe, silahlı insansız hava aracıyla bomba atıldığı belirtildi.



Ateş sonucu bölgede 4 teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Bölgede, teröristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan anlaşılan İbrahim Sak ve Musa Tarhan hafif, Mehmet Temel ve İsmail Aydın ağır şekilde olmak üzere 4 iş birlikçinin yaralandığı, kendi imkanlarıyla Hakkari Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındıkları tespit edilmiştir. Yaralanan iş birlikçilerden Mehmet Temel Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altındayken vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtilmişti. Operasyonda, "Piro Amed" kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki "Mordem", "Zagros" ve "Cemal" kod adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, Sönmez'in özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edildiği saldır ve Hakkari Çukurca yolunda askeri konvoya yönelik 2 askerin şehit düştüğü terör eyleminin faali olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.