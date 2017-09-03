Hakkari'de terör saldırısı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe bölgesinde sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.



Saldırıda bir askerin ağır yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.