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03 Temmuz 2017 14:14 | Son Güncelleme: 03 Temmuz 2017 14:16

Hakkari'de terör saldırısı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce sondaj çalışması yapan işçilere yönelik saldırıda biri ağır 2 işçinin yaralandığı bildirildi.

Hakkari'de terör saldırısı

Valilikten yapılan açıklamada, Soğuktepe üs bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: hakkarioperasyonterörsaldırı


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