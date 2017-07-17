Hakkari'de terör saldırısı: 4'ü ağır 17 asker yaralandı
Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 17 asker yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerin, askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 17 asker yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütü mensupları, Yüksekova ilçesi Esendere beldesi yakınlarında intikal halindeki askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Patlamada 17 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Bilgilendirmede, hastaneye kaldırılan askerler arasında ağır yaralı personel bulunmadığı kaydedildi.