Son Dakika!
04 Temmuz 2017 14:19 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2017 14:22

Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin roketatarlı taciz ateşinde 3 asker yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen terör saldırısında 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: hakkariçukurcaterörsaldırı


0Yorum Yap