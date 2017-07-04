Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin roketatarlı taciz ateşinde 3 asker yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen terör saldırısında 3 askerin yaralandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."