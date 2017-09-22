Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Esendere Çobanpınar bölgesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.



Saldırıda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.



Şehit olan Uzman Çavuş Halim Ünal'ın Konya'nın Akşehir ilçesindeki annesine acı haber verildi.