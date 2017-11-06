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06 Kasım 2017 10:44 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2017 11:05

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonunda 8 antitank roketatar mühimmatı ile 8 sevk fişeği bulundu.

Hakkari'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6 Kasım günü ilimiz merkez Oğul Köyü Beyaz Toprak Deresi mevkisinde yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde 8 antitank roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 sevk fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Etiketler: hakkarioperasyonterör


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