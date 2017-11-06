Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonunda 8 antitank roketatar mühimmatı ile 8 sevk fişeği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "6 Kasım günü ilimiz merkez Oğul Köyü Beyaz Toprak Deresi mevkisinde yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde 8 antitank roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 sevk fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.



