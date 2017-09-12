Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda Keklikpınar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Operasyonda bir AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, buna ait 5 şarjör ve 160 fişek, Aselsan marka 2 el telsizi ele geçirilmiştir. Bir kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."