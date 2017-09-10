Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yol kenarına bıraktığı patlayıcı düzeneği ve mühimmatı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"09 Eylül günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik bölgesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yol kenarına bırakılmış, telsiz komutalı el yapımı patlayıcı madde düzeneği, çatal ayaklı muhtemel uzaktan kumandalı mühimmat tuzaklamak için kullanılan yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda 10 santimetre çapında demir boru, havan mühimmatı, 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Mayın ve EYP Tespit ve İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir."