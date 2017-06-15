Şehre suikast için gelen terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari il merkezine suikast için geldiği tespit edilen PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Hakkari'deki terör operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezine suikast düzenlemek amacıyla geldiği tespit edilen PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerince Otluca bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği vurgulandı.