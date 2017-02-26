Hakkari'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce köyünün Bulgurlu mezrasında bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda mezrada yaşayan B.D, H.D. ve M.Y'nin terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, örgüte finansal kaynak sağladıklarına dair bilgilere ulaşılması üzerine adreslerinde arama yapıldı.



Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, 10 av tüfeği mühimmatı, bir AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait şarjör ile 22 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlı sevk edildikleri Yüksekova Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.