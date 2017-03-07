Hakkari'de suikast hazırlığı yapan terörist yakalandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusundan aldığı talimatla kentte suikast hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, operasyonla yakalandı.

Hakkari'de suikast hazırlığı yapan PKK'lı terörist, operasyonla yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda bulunan sözde üst düzey sorumlusunun "Kent merkezinde ikamet eden bir kişiye verdiği talimat ve gönderdiği mühimmatla devlet yanlısı şahıslara yönelik suikast düzenleyerek, halk ile devlet arasındaki bağları koparıp, kent merkezinde kaos ortamı yaratmak ve Hakkari halkına güçlü olduklarını ispatlamak istediklerine" yönelik bilgi edinildiği belirtilen açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen 3 aylık çalışmalar sonucu şüpheli C.K'nın yakalandığı kaydedildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kısa namlulu tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 8 fişek ve şahsın yapılan ikamet aramasında ise AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör, 30 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 2 el bombası, kroki üzerinde işaretlenmiş açık adresin yazılı olduğu kağıt ele geçirilmiştir. C.K. isimli şahsın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan işlemlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün üst düzey sorumlusu tarafından ilimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik eylem talimatları aldığı ve örgütün göndermiş olduğu ve ikametinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen mühimmatlar ile eylemler yapacağı tespit edilmiştir."



Şüphelinin 3 Mart'ta adliyeye sevk edildiği vurgulanan açıklamada, "Şüpheli C.K, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması ve bulundurulması' suçlarından tutuklanmıştır." bilgisi paylaşıldı.