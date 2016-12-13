Hakkari'de su sevinci

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesince başlatılan sondaj çalışmasında içme suyu kaynağı bulundu.

Hakkari'nin alt yapı ve kanalizasyon sorunlarının giderilmesi için yeni projeler hayata geçiren Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kentteki içme suyu sıkıntısını giderecek çalışma başlattı.



Belediye tarafından bir süre önce kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Otluca köyündeki bir arazide başlatılan sondaj çalışmasından sevindirici haber geldi.



Çalışma sonunda 5 bin nüfuslu bir mahallenin su ihtiyacını 24 saat kesintisiz sağlayabilecek bir kaynağa ulaşıldığı bildirildi.



Belediye Başkan Vekili Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin içme suyu sorununu çözmek için alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Hakkari’de ilk defa bir sondaj çalışması yapıldı. İlk sondaj çalışmasından olumlu sonuç alındı. Bu çalışmalara devam edip kaynak sularının sayısını artıracağız. Bu suları mevcut kaynaklar ile şehir şebeke hattına bağlayıp su sorununu kısa sürede çözüme kavuşturmak istiyoruz." dedi.





Kaynak: AA