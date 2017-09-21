Hakkari'de çatışma: 1 şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü Hakkari'nin Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.



Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.



HAVA DESTEKLİ OPERASYON DEVAM EDİYOR



Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.