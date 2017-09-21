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21 Eylül 2017 20:06 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2017 20:18

Hakkari'de çatışma: 1 şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Hakkari'de çatışma: 1 şehit, 4 asker yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü Hakkari'nin Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON DEVAM EDİYOR

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.

Etiketler: hakkaride çatışmaşehit


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