Hakkari'de çatışma: 1 şehit, 4 asker yaralı
Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü Hakkari'nin Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON DEVAM EDİYOR
Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.