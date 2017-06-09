Hakkari'de saldırıya uğrayan helikopterin uçabileceği kararlaştırıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri helikoptere PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlenmesinin ardından bölgeye giden kaza kırım ilk değerlendirme heyeti, "helikopterin uçacağı" yönünde karar verdi.

Çukurca'da askeri bir helikoptere PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlenmesinin ardından bölgeye giden kaza kırım heyetinin, "helikopterin uçacağı" yönünde karar verdi. Testlerin ardından helikopter başarılı şekilde uçurularak bakım yapılacak bölgeye alındı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde dün 21.00 sıralarında, malzeme nakli amacıyla intikal halindeki Sikorsky tipi askeri helikoptere bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda atılan ve isabet etmeyen roketlerden biri, helikopterin kuyruk rotorunun alt kısmında patladı.



Saldırı sonucu mecburi iniş yapan helikopterdeki askerler, bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı.



Olayın ardından insansız hava araçları ve takviye birliklerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.



HELİKOPTER BAŞARILI ŞEKİLDE UÇURULDU



Öte yandan, helikopter pilotunca zorunlu iniş yapılan bölgeye giden kaza kırım ilk değerlendirme heyeti, yaptığı ilk tespit ve değerlendirmeler sonucu "helikopterin uçacağı" yönünde karara vardı.



Testlerin ardından helikopter başarılı şekilde uçurularak, bakım yapılacağı bölgeye alındı.