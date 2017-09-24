Hakkari'de köylerin çehresi değişiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalarla köylerin çehresi değişiyor.

Alt ve üst yapı sorununu büyük ölçüde bitirecek projelerin hayata geçirildiği ilçede, KÖYDES çerçevesinde bu yıl yaklaşık 9 milyon lira harcanarak 5 köy yoluna 20 kilometre sıcak asfalt döküldü, 5 farklı köy yolunda da 22 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı. Köylerin yeni görünüme kavuşmasını sağlayan çalışmalar kapsamında 3 köye kanalizasyon hattı döşendi, 15 köyde içme suyu için yeni tesis, 3 köyde stabilize yol çalışması ve üç köprü, bazı köylerde de sulama kanalı ile çevre düzenlemesi yapıldı.