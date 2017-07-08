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08 Temmuz 2017 18:52 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2017 18:54

Hakkari'de iş makineleri taşıyan konvoya terör saldırısı: 2 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de iş makineleri taşıyan konvoya terör saldırısı: 2 ölü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Teröristler, bir sivil aracı ateşe vererek kaçtı.

Etiketler: pkkçobanpınaryüksekovateröristterörhakkari


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