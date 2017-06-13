Hakkari'de hudut birliğine sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hudut birliğine sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hudut birliğine sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Tekeli köyü kırsal alanında askeri birliğe sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının önceden fark edilerek bulundukları bölgenin ateş altına alındığı hatırlatıldı.



Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup 3 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 15 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 13 adet el bombası, 3 adet kod tablosu, 4 adet şemsiye, 2 adet hücum yeleği, 2 adet bomba taşıma kılıfı ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."